Политолог оценил последствия разрыва дипотношений между Киевом и Москвой

https://static.news.ru/photo/d82ce258-a244-11eb-92ef-96000091f725_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков заявил, что для Киева разрыв дипломатических отношений с Москвой будет иметь ряд негативных последствий.

Политолог считает, что в настоящий момент дипотношения между странами существуют только формально, а полный разрыв ни одной из сторон не нужен, сообщает издание «Главред».

Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придётся советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться, — считает Рудяков.

Он добавил, что разрыв отношений с Москвой может резко ухудшить взаимоотношения Киева с целой группой стран, имеющих связи с Россией.

Кроме того, к этому может негативно отнестись и Китай, который после инцидента с «Мотор Сич» присматривается к нашим действиям с двойным и даже тройным интересом. То есть даже если Украина захочет это сделать, то ей просто не дадут, — уверен политолог.

Он подчеркнул, что решение может затронуть также около 2,5 млн украинцев, которые либо временно проживают в России, либо ездят туда на заработки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украине следует разорвать дипломатические отношения с Россией и провести мобилизацию резервистов в вооружённые силы страны, говорится в заявлении фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде. Такое заявление они сделали из-за эскалации напряжённости на российско-украинской границе.