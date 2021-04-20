Политолог оценил последствия разрыва дипотношений между Киевом и Москвой

Украинский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков заявил, что для Киева разрыв дипломатических отношений с Москвой будет иметь ряд негативных последствий.
Политолог считает, что в настоящий момент дипотношения между странами существуют только формально, а полный разрыв ни одной из сторон не нужен,
Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придётся советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться, — считает Рудяков.
Он добавил, что разрыв отношений с Москвой может резко ухудшить взаимоотношения Киева с целой группой стран, имеющих связи с Россией.
Кроме того, к этому может негативно отнестись и Китай, который после инцидента с «Мотор Сич» присматривается к нашим действиям с двойным и даже тройным интересом. То есть даже если Украина захочет это сделать, то ей просто не дадут, — уверен политолог.
Он подчеркнул, что решение может затронуть также около 2,5 млн украинцев, которые либо временно проживают в России, либо ездят туда на заработки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украине следует разорвать дипломатические отношения с Россией и провести мобилизацию резервистов в вооружённые силы страны, говорится в заявлении фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде. Такое заявление они сделали из-за эскалации напряжённости на российско-украинской границе.