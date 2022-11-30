Политолог объяснил, почему Запад удерживает Украину от ударов по России Политолог Колчин: Запад пытается избежать втягивания НАТО в украинский конфликт

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Запад удерживает Украину от нанесения ударов по территории России, поскольку не хочет допустить ответа с ее стороны, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Петр Колчин. По его словам, НАТО пытается избежать разрастания украинского конфликта и вовлечения Альянса в противостояние. Эксперт считает, что именно поэтому западные поставщики оружия требуют от Киева гарантий, что оно не будет использовано против России.

НАТО всеми силами старается не допустить разрастания конфликта на Украине и втягивания Альянса в это противостояние. В этой связи ведущим странам НАТО, которые спонсируют Украину оружием, необходимо получать дополнительные гарантии Киева о том, что их вооружение не будет использовано против тех регионов нашей страны, которые Запад считает исключительно российскими, — объяснил Колчин.

Обстрелы Белгородской области ВСУ с помощью западного вооружения показывают, что Киев не учитывает интересы своих партнеров и все хуже подвергается контролю с их стороны, пояснил политолог. Он считает, что это может привести к сокращению поставок вооружения на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд. Как заявил он на пресс-конференции в Бухаресте, где проходила встреча глав МИД стран Альянса, помощь Украине будет продолжаться.