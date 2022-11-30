Блинкен назвал размер военной помощи Киеву со стороны НАТО и союзников Блинкен: НАТО и союзники направили Киеву военную помощь на $40 млрд

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд. По его словам, которые приводит РИА Новости, помощь Украине будет продолжаться.

Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине помощь на $40 млрд в виде вооружения, ожидается дальнейшая [помощь], — заявил Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте, где проходила встреча глав МИД стран Альянса.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что Вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок. Она указала на то, что власти вынуждены отклонять просьбы других стран ради Украины. Она добавила при этом, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине.

В свою очередь постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что запасы боеприпасов на Западе «истощаются чрезвычайно быстро», и в Киеве по этому поводу растет беспокойство. Сообщается, что страны Запада вынуждены использовать собственные критические запасы вооружений, чтобы поставлять Украине военную помощь, и сами теперь нуждаются в срочном пополнении запасов вооружения.