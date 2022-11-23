В Германии заявили о достижении «абсолютной границы» в поставках оружия Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Германия достигла «абсолютной границы» в поставках оружия

Фото: pixabay.com

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок. Она указала на то, что власти вынуждены отклонять просьбы других стран ради Украины, пишут «Известия».

Мы сейчас находимся на абсолютной границе в плане того, что мы можем отдать, — сказала Ламбрехт.

Она добавила при этом, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине.

Западные страны в качестве военной поддержки отправляют на Украину «рухлядь» и устаревшее вооружение, которое уже не используется в развитых странах, заявил ранее военный эксперт Сергей Хатылев, комментируя поставки британских ракет Brimstone-2 Киеву. Эксперт подчеркнул, что Запад поставляет Украине лишь то оружие, которое долгие годы пылилось на складах и зачастую имеет истекшие сроки годности.

Эксперт отметил, что ракеты класса Brimstone используются британскими ВВС для запуска с устаревших истребителей Tornado и Typhoon. Сейчас как раз Германия поднимает вопрос об отправке таких самолетов для нужд ВСУ. Теперь реагируют англичане, поставляя ракеты Brimstone для них, подчеркнул Хатылев.