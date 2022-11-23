Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок. Она указала на то, что власти вынуждены отклонять просьбы других стран ради Украины, пишут «Известия».
Мы сейчас находимся на абсолютной границе в плане того, что мы можем отдать, — сказала Ламбрехт.
Она добавила при этом, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине.
Западные страны в качестве военной поддержки отправляют на Украину «рухлядь» и устаревшее вооружение, которое уже не используется в развитых странах, заявил ранее военный эксперт Сергей Хатылев, комментируя поставки британских ракет Brimstone-2 Киеву. Эксперт подчеркнул, что Запад поставляет Украине лишь то оружие, которое долгие годы пылилось на складах и зачастую имеет истекшие сроки годности.
Эксперт отметил, что ракеты класса Brimstone используются британскими ВВС для запуска с устаревших истребителей Tornado и Typhoon. Сейчас как раз Германия поднимает вопрос об отправке таких самолетов для нужд ВСУ. Теперь реагируют англичане, поставляя ракеты Brimstone для них, подчеркнул Хатылев.