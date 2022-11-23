Le Monde: на Западе истощаются запасы оружия из-за помощи Украине

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что запасы боеприпасов на Западе «истощаются чрезвычайно быстро», пишет французская газета Le Monde. Отмечается, что в Киеве по этому поводу растет беспокойство. Издание пишет, что страны вынуждены использовать собственные критические запасы вооружений, чтобы поставлять Украине военную помощь.

Запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро. Отныне страны должны использовать свои критические запасы, если они хотят поддержать Украину, — сказал Кусти Салм.

Издание указывает на то, что Запад сам теперь нуждается в срочном пополнении запасов вооружения.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок. Она указала на то, что власти вынуждены отклонять просьбы других стран ради Украины. Она добавила при этом, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине.