Политолог: англосаксы готовятся к новому этапу противостояния с Россией Политолог Куликов: Великобритания и США готовятся к прямому столкновению с Россией

Фото: nato.int

США и Великобритания готовятся к следующему этапу противостояния с Россией, в котором роль Украины будет снижена, считает политолог Дмитрий Куликов. По его словам, роль англосаксов в конфликте при этом «будет радикально повышена». В беседе с ИА SM.News эксперт уточнил, что речь идет о прямом столкновении с Россией.

Наш враг, наш противник готовится к следующей фазе, в которой роль Украины будет снижена, а роль собственно англосаксов будет радикально повышена. Вот как я это вижу, — пояснил Куликов.

Политолог считает, что подготовка Лондона к следующему этапу противостояния с Москвой идет полным ходом. Он напомнил о британских политиках, которые высказывались о необходимости столкновения с Россией «лицом к лицу». Эксперт подчеркнул, что один из них является экс-замминистра обороны Великобритании.

Все связаны с оборонным ведомством. Один — глава комитета парламента, а другой — экс-замминистра. А глава комитета — бывший министр обороны Великобритании. Они говорят, что следующая стадия, от которой им не уйти и это нужно решать сейчас, это столкновение с Россией лицом к лицу, — напомнил Куликов.

Ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу. При этом он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.