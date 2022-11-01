Политик назвала последствия победы да Силвы на выборах в Бразилии Политик Мухика: победа да Силвы на выборах в Бразилии ускорит интеграцию внутри Латинской Америки

Фото: Gerson Areias/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Победа Лулы да Силвы на выборах в Бразилии ускорит интеграцию стран Латинской Америки и стран Карибского бассейна, заявила венесуэльский политик Дженифер Мухика в интервью EADaily. По ее словам, страна совершила поворот к демократии, отвергнув кандидатуру действующего правого президента Жаира Болсонару. Мухика рассказала, что после победы да Силвы в Бразилии царит праздничная атмосфера даже несмотря на то, что из-за выборов общество разделилось надвое.

Эта победа положительно скажется на интеграционных процессах внутри региона государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Первой встречей, которую Лула да Силва проведет после своего избрания, станут переговоры с его аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, выражающим надежды на дальнейшую консолидацию регионального блока, — пояснила политик.

Мухика уточнила, что да Силва победил, имея за спиной коалицию из центристов и правоцентристов, поэтому его первоначальной задачей будет обеспечение их участия в управлении страной. Болсонару, по ее словам, в период своего правления проявил себя как диктатор и неофашист.

Болсонару до и в период правления был диктатором-неофашистом, который придерживался расистского дискурса, проводя политику против меньшинств. В том числе коренного населения, — считает политик.

Мухика рассказала, что явка на выборах составила 79,5%, что является высоким показателем. За да Силву проголосовало 50,83% бразильцев, а за Болсонару — 49,17%.

Политтехнолог Сергей Маркелов ранее рассказал, что Луис Инасиу Лула да Силва так же, как и его соперник и действующий лидер государства, является другом России. Он напомнил, что да Силва уже был президентом ранее и поддерживал сотрудничество с Москвой, поэтому ждать от него каких-либо неожиданных вещей не стоит.