Подозреваемым в поджоге леса россиянам разрешили покинуть турецкую Анталью

Задержанным в Анталье российским туристам, подозреваемым в поджоге леса, разрешили временно покинуть Турецкую Республику, рассказал NEWS.ru адвокат фигурантов Константин Ерохин. Юрист подчеркнул, что к его подзащитным до этого применили запрет на выезд из страны до отмены данной меры или решения дела по существу. Семерым гражданам РФ в октябре 2021-го предъявили соответствующие обвинения

Им изменили ранее назначенные меры судебного контроля в виде запрета на выезд и необходимость отмечаться в суде [Антальи] по месту жительства, что означает фактическую возможность выехать за пределы Турецкой Республики. Решение вступило в силу сегодня (16 ноября 2021-го. — NEWS.ru) постановлением уголовного суда Антальи. Технически через неделю, может быть раньше, они смогут покинуть страну, — рассказал Ерохин.

Адвокат подчеркнул, что 16 ноября состоялось первое заседание по уголовному делу, во время которого инстанция опросила подозреваемых и проверила показания, после чего, по ходатайству защиты, сняла запрет на перемещение.

Это не означает прекращения уголовного дела. Оно будет продолжаться, обвинения не сняты. Следующее заседание назначено на 16 мая 2022-го. При этом задержанным теперь разрешено перемещаться, видимо с обязательством о явке на заседание, либо о явке адвоката, — добавил Ерохин.

Собеседник отметил, что за вменяемые россиянам нарушения по законам Турции предусмотрено наказание от двух до семи лет лишения свободы, также возможны приговоры с условным сроком и денежным штрафом.

Семерых россиян арестовали в Анталье 25 октября. Их подозревали в неумышленном поджоге леса. Сестра задержанного Александра Антошкина Наталья сообщила, что с ним нет связи, местный адвокат говорит на английском, а о случившемся она вообще узнала от переводчицы. Официальное обвинение турецкая сторона не озвучила. Родственники и друзья российских туристов, задержанных в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса, уверены в невиновности россиян. Об этом, в частности, рассказала NEWS.ru знакомая задержанного Анатолия Ярошенко.

Ранее сообщалось, что масштаб лесных пожаров, затронувших курортные районы Турции летом, заставил руководство республики всерьёз рассмотреть версию о поджогах. Задержаны первые подозреваемые, а близкие к государству СМИ растиражировали заявление некой прокурдской группировки о том, что именно она несёт ответственность за климатическую диверсию. Несмотря на то что эти предположения на первый взгляд выглядят фантастическими, у Анкары действительно есть основания переживать по поводу того, что удар стихии — это дело рук злоумышленников.

Местная пресса указала на заявление группировки «Дети огня», которая, как сообщается, может быть связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Боевики назвали пожары результатом поджога и взяли на себя ответственность за акцию. В заявлении прокурдской организации, которую цитируют СМИ, говорится, что её члены решили пойти на поджог лесов, «потому что турецкий режим не понимает никакого другого языка», кроме языка силы.