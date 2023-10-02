Поддубный: средства поражения в зоне СВО стали разнообразнее

Фото: МО РФ

Военкор Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале, что за время СВО средства поражения в зоне конфликта стали разнообразнее. По его словам, если еще год назад группа из двух человек могла спокойно пробираться по лесополосе даже на глазах у противника, то теперь даже одиночка привлекает внимание и навлекает на себя удары.

В войсках главное — это «глаза» всех видов. Командующие и командиры всех уровней <...> в постоянном поиске возможности улучшить процесс боевой работы разведывательно-ударных контуров: повысить дальность работы средств разведки, время работы в небе БПЛА, дальность и могущество ударных дронов, качество картинки и скорости передачи информации о цели. Передний край становится невыносимым местом. И мы, и противник идем в этом смысле одним путем развития, а потому средства поражения становятся разнообразнее, — написал Поддубный.

Военкор отдельно выделил перспективные средства радиоэлектронной разведки, которые позволяют получить еще несколько слоев обстановки к визуальному контролю. По его словам, эти средства становятся все прогрессивнее. Поддубный считает, что уже через полгода укрываться на переднем крае и в ближайшем тылу будет еще тяжелее.

Ранее Поддубный рассказал, что Украина заполучила флот морских дронов благодаря помощи США и Великобритании. Военкор назвал эти страны лидерами в разработках систем управления и целеуказания для безэкипажных катеров.