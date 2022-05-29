«Победа невозможна»: помощник Рейгана про успех Украины Помощник Рейгана предрёк Украине поражение

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для журнала American Conservative заявил, что выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Он добавил, что США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации. Он рекомендовал руководству США рассмотреть возможность возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путём.

Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно, — написал Бэндоу.

Он при этом отметил, что предоставление дальнейшей военной помощи Киеву только оттягивает неизбежное.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признался, что не стал следовать советам руководства США о том, чтобы «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» ещё за год до начала российской спецоперации. Глава государства заявил, что подобные меры вызвали бы панику в стране. Он добавил, что это повлияло бы на финансовую ситуацию страны. Он отметил, что в настоящее время дефицит бюджета составляет пять миллиардов долларов.