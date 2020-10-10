Писательница Ницой возмутилась «русификацией» Львова

https://static.news.ru/photo/715736b0-0b5d-11eb-8b51-fa163e074e61_660.jpg Лариса Ницой Фото: facebook.com/larysa.nitsoi

Украинская писательница и националистка Лариса Ницой оказалась недовольной, что Львов постепенно «русифицируется». По её словам, в городе уже нельзя вывешивать флаг националистов каждый день.

Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг? — написала сказочница в Facebook.

Ницой также посетовала, что жители самого западного областного центра Украины не замечают ежедневное «скатывание в русский мир» и всё большее звучание на улицах русского языка.

Как будто я в Киеве. Я что-то не понимаю, вы духовная столица Украины или уже нет? — возмутилась националистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Ницой, известная своей радикальной антироссийской риторикой, устроила очередной скандал на острую для неё тему. На этот раз — в магазине. Причиной недовольства стала женщина-кассир, которая заговорила с литератором на русском языке. Писательница заявила, что русскоязычная речь ассоциируется у неё с «врагами, убившими друзей в Донбассе».