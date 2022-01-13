Песков рассказал о степени погружённости Путина в ход переговоров с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин регулярно получает доклады о том, как продвигаются переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности, передаёт ТАСС. Представитель Кремля добавил, что ситуация по их итогам «в целом ясна». Ранее он заявил о разногласиях по принципиальным вопросам на консультациях, прошедших в Женеве и Брюсселе.

Президент получает доклады регулярно, - сказал он в ответ на вопрос, доложено ли Путину о состоявшихся консультациях.

Он добавил, что Кремлю «в целом ясна» ситуация по итогам переговоров с США и НАТО. Однако стоит ещё дождаться письменных формулировок оппонентов.

Ранее Песков заявил, что по принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это, по его словам, можно зачесть в минус состоявшихся двух раундов. При этом Песков отметил и положительные нюансы переговоров. Однако, по его словам, они не являлись главной целью консультаций и поводом для их экстренного созыва.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что между членами Альянса и РФ существуют серьёзные разногласия, в том числе по Украине, которые нелегко преодолеть. Это заявление было сделано сразу после заседания Совета Россия — НАТО, которое состоялось 12 января.