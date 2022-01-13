Песков оценил итоги переговоров России с США и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разногласиях по принципиальным вопросам на консультациях России, США и НАТО в Женеве и Брюсселе, сообщает ТАСС. По его словам, это можно зачесть в минус состоявшихся двух раундов. Представитель Кремля убеждён в том, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры.

Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. По этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов, — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат и конкретный ответ. При этом Песков отметил и положительные нюансы переговоров. Однако, по его словам, они не являлись главной целью консультаций и поводом для их экстренного созыва.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась около 7,5 часа.

Посол США в России Джон Сaлливан впоследствии заявил, что нельзя сказать, что переговоры Роcсии и США завершились провалом. Он добавил, что провал может наступить, и призвал к «непубличным дискуссиям» сторон.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что между членами Альянса и РФ существуют серьёзные разногласия, в том числе по Украине, которые нелегко преодолеть. Это заявление было сделано сразу после заседания Совета Россия — НАТО, которое состоялось 12 января.

Столтенберг пообещал усилить присутствие сил НАТО в случае применения Москвой силы против Киева. При этом он добавил, что члены Альянса не будут жалеть уcилий для поиска политических путей для сотрудничества с Россией.