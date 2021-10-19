Песков прокомментировал обыски в «доме» Дерипаски

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обысках ФБР в доме, якобы принадлежащем российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Об этом сообщает РИА Новости.

Слышали информацию, что объекты в США, где прошли обыски, — это не собственность Дерипаски, не знаем, с чем связаны действия правоохранителей, — заявил Песков.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал обыски, которые устроили сотрудники Федерального бюро расследований США в домах, якобы принадлежащих родственникам россиянина. По его словам, эти здания в Нью-Йорке и Вашингтоне давно заброшены, в них никто не живёт.