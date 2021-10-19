16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Песков прокомментировал обыски в «доме» Дерипаски

13:07, 20 октября 2021
Песков прокомментировал обыски в «доме» Дерипаски Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обысках ФБР в доме, якобы принадлежащем российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Об этом сообщает РИА Новости.

Слышали информацию, что объекты в США, где прошли обыски, — это не собственность Дерипаски, не знаем, с чем связаны действия правоохранителей, — заявил Песков.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал обыски, которые устроили сотрудники Федерального бюро расследований США в домах, якобы принадлежащих родственникам россиянина. По его словам, эти здания в Нью-Йорке и Вашингтоне давно заброшены, в них никто не живёт.

О том, что ФБР проводит обыски в доме бизнeсмена в Bашингтоне, сообщил журналист NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ведомства. Репортёр заявил, что миллиaрдер является бывшим партнёром экс-главы избирательной кампании бывшего президента США Дональдa Трампа Пола Манaфорта, который был осуждён за финансовые нарушения. В ФБР считают, что вмешательство в американские выборы велось именно через компании Дeрипаски.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео