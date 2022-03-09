Песков назвал Россию гарантом мировой энергетической безопасности

Россия остаётся надёжным гарантом мировой энергетической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва дорожит своим реноме надёжного поставщика энергоресурсов, передаёт РИА Новости.

Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остаётся надёжным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы своим получателям. И Россия дорожит своим реноме надёжного поставщика энергоресурсов, — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия «бесперебойно» выполняет свои обязательства в полном объёме, однако ситуация усугубляется из-за враждебного отношения западных стран.

Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объёме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против неё делает ситуацию на энергорынках серьёзной, Москва её обдумывает, — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация на рынках достаточно «турбулентна» и «неизвестно, до какой степени она дойдёт».

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал не делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий в свете текущей ситуации на рынке нефти. Он сказал об этом на фоне рекордного роста цен на энергоносители в мире. По мнению экспертов, это связано с санкциями западных стран в отношении России.