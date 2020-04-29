Первым свободным от COVID-19 регионом Австралии стала столичная территория

https://static.news.ru/photo/cb2f917c-8aa8-11ea-a22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florent Rols/Global Look Press

За последние 24 часа в Австралийской столичной территории не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. После этого регион стал первым в стране, полностью свободным от COVID-19. Об этом 30 апреля сообщили представители местного правительства.

На данный момент в столичной территории Австралии зафиксировано 106 случаев заражений инфекцией. С момента начала эпидемии в регионе скончались трое пациентов, а остальные 103 вылечились. С четверга, 30 апреля, в регионе нет ни одного активного случая COVID-19.

Как подчеркнул главный санитарный врач столичной территории Керрин Коулман, нулевой показатель в регионе зафиксировано впервые за семь недель.

Стоит подчеркнуть, что у нас по-прежнему действует ряд ограничений, связанных со сдерживанием пандемии, и отменять их в ближайшее время не планируется, — приводит сообщение Коулмана ТАСС.

На сегодняшний день в Австралии 6 749 заразились коронавирусом, 93 пациента скончались, 5715 удалось поправиться.

Как ранее писал NEWS.ru, австралийские власти запустили приложение COVIDSafe, позволяющее отслеживать возможные контакты с заразившимися коронавирусом.

Глава Минздрава страны Герг Хант пояснил, что программа предназначена для выявления новых случаев инфицирования, а также призвана помочь людям получить медпомощь на ранних стадиях заболевания.