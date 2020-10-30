Первый паспорт с местом рождения «Иерусалим, Израиль» выдали в США

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Посольство США в Иерусалиме выдало первый паспорт гражданину США, рождённому в Иерусалиме, в котором местом рождения указан Израиль.

После заявления Государственного департамента от 29 октября 2020 года о том, что департамент теперь разрешит гражданам США, родившимся в Иерусалиме, указать место своего рождения как «Израиль» или «Иерусалим», сегодня был выдан первый паспорт, иллюстрирующий новые правила, — говорится в заявлении посольства.

Обладателем паспорта стал Менахем Животофски. Мужчина длительное время добивался этого в Верховном суде США.

Американский посол в Израиле назвал вручение первого такого документа «большой честью». Он напомнил, что Животофски дважды судился по этому делу. Первый иск был подан американцем в 18 лет, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что американские граждане появившиеся на свет в Иерусалиме теперь могут записать в паспорте своим местом рождения Израиль. Руководство Палестины назвало такие высказывания нарушением нормы международного права.

Как писал NEWS.ru, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран может нормализовать отношения с Израилем. Для этого Тегерану нужно присоединиться к соответствующему соглашению. Трамп выразил уверенность, что в итоге все исламские страны станут «одной единой семьёй».