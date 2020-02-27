Инфицирование COVID-19 выявили у гражданина Италии, вернувшегося в Нигерию из Милана 25 февраля, заявил министр здравоохранения африканской страны Эммануэль Осаги Эханир. Случай заражения зарегистрировали в южном штате Лагос.
Пациент находится в госпитале в стабильном состоянии, у него нет каких-либо серьёзных симптомов. Власти выясняют, с кем контактировал заражённый коронавирусом, уточняет Reuters.
The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO@BBCWorld#CoronaVirusUpdatespic.twitter.com/uF79NYzvAz
Первый случай инфицирования вирусом нового типа выявлен также в Новой Зеландии. Пожилой пациент находится в госпитале Окленда, состояние его здоровья улучшается.
Российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов считает, что окончательно победить коронавирус не удастся. По его словам, заболевание станет сезонным и будет ежегодно накрывать население, писал NEWS.ru.