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Инфицирование COVID-19 выявили у гражданина Италии, вернувшегося в Нигерию из Милана 25 февраля, заявил министр здравоохранения африканской страны Эммануэль Осаги Эханир. Случай заражения зарегистрировали в южном штате Лагос.

Пациент находится в госпитале в стабильном состоянии, у него нет каких-либо серьёзных симптомов. Власти выясняют, с кем контактировал заражённый коронавирусом, уточняет Reuters.

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz — Federal Ministry of Health, NIGERIA (@Fmohnigeria) February 27, 2020

Первый случай инфицирования вирусом нового типа выявлен также в Новой Зеландии. Пожилой пациент находится в госпитале Окленда, состояние его здоровья улучшается .

Российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов считает, что окончательно победить коронавирус не удастся. По его словам, заболевание станет сезонным и будет ежегодно накрывать население, писал NEWS.ru.