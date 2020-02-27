Инфицирование COVID-19 выявили у гражданина Италии, вернувшегося в Нигерию из Милана 25 февраля, заявил министр здравоохранения африканской страны Эммануэль Осаги Эханир. Случай заражения зарегистрировали в южном штате Лагос.

Пациент находится в госпитале в стабильном состоянии, у него нет каких-либо серьёзных симптомов. Власти выясняют, с кем контактировал заражённый коронавирусом, уточняет Reuters.

Первый случай инфицирования вирусом нового типа выявлен также в Новой Зеландии. Пожилой пациент находится в госпитале Окленда, состояние его здоровья улучшается.

Российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов считает, что окончательно победить коронавирус не удастся. По его словам, заболевание станет сезонным и будет ежегодно накрывать население, писал NEWS.ru.

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