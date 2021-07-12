Переговоры спецпредставителей Армении и Турции завершились в Москве

Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений завершились в Москве, сообщает турецкий телеканал Haber Global. Отмечается, что они продлились около 1,5 часа.

Спецпредставители Турции и Армении прибыли в дом приёмов МИД России на первую встречу. Турецкую сторону на переговорах представлял экс-посол страны в США Сердар Кылыч, армянскую — заместитель председателя Национального собрания Рубен Рубинян.

До начала переговоров Рубинян обсудил с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко процесс урегулирования отношений с Анкарой.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре заявил, что Еревану в первую очередь необходимо правильно оценить перспективы долгосрочного мира в своём регионе.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.