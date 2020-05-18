Кольцо обвинений вокруг Китая в пандемии коронавируса постепенно сужается, и тем заметнее становятся изменения в поведении Пекина. Буквально за месяц страна прошла путь от отрицания своей причастности к частичному признанию ошибок и готовности сотрудничать. Причина, по мнению экспертов, кроется в желании государства избежать негативных последствий развёрнутой против него кампании.
В понедельник, 18 мая в Женеве открылась онлайн-сессия Генеральной ассамблеи здравоохранения, на которой 116 стран во главе с Евросоюзом и Австралией должны были представить проект резолюции, призывающей к расследованию обстоятельств вспышки коронавируса. Инициатива, к которой присоединилась и Россия, в своём итоговом виде не упоминала напрямую какое-либо государство, однако в её начальной версии речь шла именно о Китае.
О своём собственном расследовании в отношении Китая уже заявляли и в Вашингтоне. Так, разведуправлению Минобороны США и ЦРУ было поручено выяснить, скрывали ли в КНР информацию о вспышке коронавируса. Но, по словам госсекретаря Штатов Майкла Помпео, ведомствам пока не удалось продвинуться в этом направлении.
В КНР обвинения в распространении коронавируса воспринимали болезненно, впрочем как и предложения инициировать расследование, и давали понять, что об этом и речи быть не может. Однако за день до открытия сессии Генассамблеи главный советник по медицине правительства Китая, вирусолог Чжун Наньшань дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором
Наньшань рассказал, что прибыл в Ухань 18 января, когда в городе в течение нескольких дней сообщали лишь о 41 случае заражения коронавирусом. По его словам, это вызвало у него подозрения в занижении официальной статистики.
Я не верил этим цифрам и продолжал спрашивать о реальных цифрах заражения. Полагаю, они (местные власти. — NEWS.ru) очень неохотно отвечали на мои вопросы, — сказал Наньшань CNN.
Также вирусолог рассказал о нежелании местных властей придавать огласке факт передачи коронавируса от человека к человеку. Вместе с тем, Наньшань посчитал, что, начиная с 23 января, официальные данные о числе заражённых отражали реальную картину заболеваемости в стране.
О наличии подозрений в адрес властей Ухани главный вирусолог Китая высказался впервые: до этого он безоговорочно поддерживал официальную позицию Пекина о достоверности всех предоставляемых сведений о распространении болезни. Обнародованные Наньшанем обстоятельства фактически подтвердили обвинения в сокрытии данных, но вина за проступок легла не на центр, а на региональные власти.
Сюрприз преподнесло и выступление на Генассамблее председателя КНР Си Цзиньпиня. На фоне утверждений о том, что власти не скрывали данные о начале эпидемии коронавируса, неожиданностью стало заявление китайского лидера о готовности страны к расследованию причин возникновения COVID-19. С такой инициативой Си Цзиньпин выступил лично.
Мы выступаем за проведение всесторонней оценки глобального реагирования на пандемию с целью обобщения опыта и заполнения пробелов после того, как эпидемия будет взята под контроль во всём мире, — сказал он, отметив, что подобная работа должна осуществляться под эгидой Всемирной организации здравоохранения.
Также председатель КНР рассказал о решении выделить $2 млрд в течение двух лет на оказание помощи в борьбе с COVID-19 и его последствиями другим странам и предоставить всему миру вакцины от коронавируса после того, как они будут введены в эксплуатацию.
Как отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Александр Маслов, изменение позиции Китая и его реакции на обвинения произошло, прежде всего, из-за оказываемого на него давления и возможных негативных последствий.
Китай действительно пытается изменить свою позицию (по обвинениям в причастности к распространению коронавируса. — NEWS.ru) и самостоятельно инициировать крупные проверки с участием международного сообщества. В Пекине наконец-то понимают, что его «окружили», прежде всего, США. Чем дольше он будет отмалчиваться, тем хуже ему будет становиться. Поэтому ему необходимо действовать.
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