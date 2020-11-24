Патрушев заявил об увеличении активности иностранных разведок в IT-сфере

https://static.news.ru/photo/1c791fc0-2e4c-11eb-8e0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне обострения ситуации в мире иностранные разведки повысили активность в информационно-коммуникационной сфере. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму, которое прошло в режиме видеоконференции.

По его словам, расширение области применения информационных технологий приводит к возникновению угроз. Активизация иностранных технических разведок существенно возросла на фоне обострения международной обстановки.

Патрушев рассказал, что в 2020 году количество атак на информационные ресурсы в России увеличилось в 1,6 раза. Каждый год фиксируется рост активности хакеров при попытках взлома ресурсов органов власти и компаний.

Одновременно актуальным остаётся вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Более 30% выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру, — цитирует Патрушева ТАСС.

Он подчеркнул, что спецслужбы США, Украины и других стран постоянно ищут уязвимости в информационных системах Крыма, чтобы получить доступ к охраняемым ресурсам и оказать негативное воздействие на информационную инфраструктуру.

Патрушев также отметил, что страны Запада предпринимают попытки дестабилизации ситуации в России, в том числе через блогеров, которые распространяют фейки.

Как писал NEWS.ru, в Молдавии заявили о хакерских атаках на систему ЦИК. Это произошло в день второго тура президентских выборов. Атаки были отражены и не повлияли на избирательный процесс.

Ранее эксперты западных спецслужб сообщили, что хакеры из Ирана, Китая, Северной Кореи и России могут готовить кибератаки на производителей вакцины от коронавируса. По данным американских журналистов, российские киберпреступники могут получить доступ к системам, связанными с медицинскими исследованиями.