В Молдавии заявили о хакерских атаках на систему ЦИК

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Электронная система ЦИК Молдавии подверглась атакам хакеров в день проведения второго тура президентских выборов. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель главы Центризбиркома Владимир Шарбан.

Электронная система ЦИК сегодня неоднократно подвергалась кибератакам, нам удалось их отразить, и они не повлияли на избирательный процесс, — цитирует ТАСС заместителя главы ЦИК.

Кибератаки удалось отразить. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, кто за этим стоял.

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Жители голосуют за одного из двух оставшихся кандидатов — действующего молдавского лидера Игоря Додона или его оппонента Майю Санду. В ходе первого тура Санду набрала больше голосов (36% против 32%), но никто из кандидатов не смог добрать порог в 50% голосов для окончательной победы на выборах.

Как сообщал NEWS.ru, в немецком городе Франкфурт-на-Майне неизвестные сообщили о минировании избирательного участка на выборах президента Молдавии. Также в молдавском селе Варница протестующие заблокировали для ряда жителей населённого пункта проход к избирательным участкам. Среди участников акции были в том числе депутаты, поддерживающие кандидатуру Майи Санду на пост президента Молдавии.