СМИ: РФ, Иран и КНР могут готовить кибератаки на создателей вакцины

https://static.news.ru/photo/f74d191a-2ce1-11eb-b9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты предполагают, что хакеры из России, Ирана, Китая и Северной Кореи могут готовить кибератаки на производителей вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Западные спецслужбы предполагают, что от РФ могут действовать известные группировки Fancy Bear и Cozy Bear, по предварительным данным, связанные с разведкой Кремля. Первую «команду» подозревали во вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

Российские хакеры могут получить доступ к большому количеству систем, связанных с медицинскими исследованиями, используя неисправленные уязвимости, пишет The Guardian. Говоря о Китае, издание отмечает, что Пекин давно подозревается Западом в незаконной деятельности в сфере IT. В 2015-м глава КНР Си Цзиньпин и тогдашний руководитель США Барак Обама подписали соглашение, обещая не поддерживать намеренно кражу интеллектуальной собственности в Сети.

Иран, пострадавший от пандемии коронавируса, также подвергается обвинениям в организации кибератак на ВОЗ в апреле 2020 года с помощью спама — внутри электронных писем были ссылки на вредоносное ПО, способное якобы обеспечить злоумышленникам доступ к ведомственным ресурсам. Похожие претензии предъявлялись и Северной Корее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Среди прочего, он коснулся темы борьбы с киберпреступлениями. Лидер предложил наладить международную координацию противодействия хакерам по линии АТЭС. По словам политика, государствам — членам международной организации пора подумать о совместной работе в области защиты персональной информации.