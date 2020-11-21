СМИ: РФ, Иран и КНР могут готовить кибератаки на создателей вакцины

Эксперты предполагают, что хакеры из России, Ирана, Китая и Северной Кореи могут готовить кибератаки на производителей вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
Западные спецслужбы предполагают, что от РФ могут действовать известные группировки Fancy Bear и Cozy Bear, по предварительным данным, связанные с разведкой Кремля. Первую «команду» подозревали во вмешательство в выборы президента США в 2016 году.
Российские хакеры могут получить доступ к большому количеству систем, связанных с медицинскими исследованиями, используя неисправленные уязвимости,
Иран, пострадавший от пандемии коронавируса, также подвергается обвинениям в организации кибератак на ВОЗ в апреле 2020 года с помощью спама — внутри электронных писем были ссылки на вредоносное ПО, способное якобы обеспечить злоумышленникам доступ к ведомственным ресурсам. Похожие претензии предъявлялись и Северной Корее.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Среди прочего, он коснулся темы борьбы с киберпреступлениями. Лидер предложил наладить международную координацию противодействия хакерам по линии АТЭС. По словам политика, государствам — членам международной организации пора подумать о совместной работе в области защиты персональной информации.