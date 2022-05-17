Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Флаги Швеции и НАТО / Фото shutterstock.com

Большая часть членов парламента Финляндии одобрила вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО). За присоединение к военно-политическому блоку проголосовали 188 парламентариев из 200, пишет РИА Новости. Хельсинки поднял вопрос о вступлении страны в НАТО на фоне начала военной спецоперации РФ на Украине.

«За» проголосовали 188 человек из 200, — сказано в сообщении.

Как подчеркнула накануне представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу «развязывает России руки». Дипломат отметила, что странам Запада необходимо будет помнить об этом в том случае, «когда они придумают» глобальную угрозу продовольственной и энергетической безопасности со стороны РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам. Эрдоган отметил, что у обеих стран нет чёткого отношения к террористическим организациям. Более того, по мнению главы Турции, Швеция и Финляндия даже имеют в своих парламентах террористов, поддерживающих Рабочую партию Курдистана.