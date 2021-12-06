Папа Римский заявил о подготовке к встрече с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск заявил о готовности приехать в Россию для встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пишет Reuters. Отмечается, что стороны определятся с датой на этой неделе.

Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы, — сообщил понтифик.

Он отметил, что Рим на текущей неделе посетит высокопоставленный представитель РПЦ, в ходе визита которого будет принято решение о месте и дате встречи с Кириллом.

По мнению митрополита Илариона, важен не столько сам факт встречи, сколько то, о чем будут общаться главы двух церквей и то, к чему они придут в ходе диалога.

Патриарх Кирилл заявил, что верующие могут без опасений о том, что могут заразиться коронавирусом, посещать православные храмы. В них присутствует «благодать Божья», а все служащие следят за соблюдением ограничительных мер.

Ранее сообщалось. что в начале апреля папа римский Франциск впервые за несколько месяцев после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме. Прихожане на фоне ограничительных мер из-за COVID-19 долгое время не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку, а число мирян на каждой службе резко сократили.