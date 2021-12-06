Патриарх Кирилл призвал верующих не бояться заразиться COVID-19 в храмах

Верующие могут без опасений о том, что могут заразиться коронавирусом, посещать православные храмы. В них присутствует «благодать Божья», а все служащие следят за соблюдением органичительных мер. Об этом во время своей проповеди в храме Христа Спасителя рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили РИА Новости.

Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть, поэтому меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, ну и во-вторых, определённый порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции, — сказал патриарх по окончании литургии.

Ранее сообщалось, что в РПЦ высказались за расширение карантинных мер с QR-кодами и штрафами за их отсутствие.

Также, по мнению одного из представителей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, противники вакцинации, отговаривающие других людей от прививок, поступают«безнравственно и нечестиво». Чтобы убедиться в этом, им стоит посетить умирающих в «красной зоне».

Он также отметил, что что кампания против вакцинации от коронавируса и QR-кодов в России координируется зарубежными государствами.