В РПЦ одобрили антиковидные меры в России

Чем скорее Россия придёт к карантинным мерам с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше. Так считает глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Его слова приводит РИА Новости.

Потому что каждый день мы теряем тысячу человек — это всё равно, как если бы на войне мы каждый день теряли полк, — пояснил представитель РПЦ.

До этого стало известно, что за сутки в России выявили 41 335 случаев заболевания COVID-19. Это стало новым антирекордом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 1188 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне, 5 ноября, скончались 1192 пациента. Общее число летальных исходов — 245 635. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 535 172 пациента. За сутки выздоровел 29 201 человек, накануне — 28 605.

Ранее сообщалось, что коронавирус невозможно точно диагностировать, поскольку у него нет специфических симптомов. Определить смертоносную инфекцию можно только при лабораторном тестировании, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.