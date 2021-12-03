В РПЦ заявили о зарубежной координации антипрививочной кампании в России

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампания против вакцинации от коронавируса и QR-кодов координируется зарубежными государствами. По его словам, за пределами России есть силы, которые заинтересованы в вымирании россиян. Об этом священнослужитель рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать, — сказал митрополит.

Он также выразил мнение, что коронавирус попал в РФ неслучайно. По его словам, зарубежные агитаторы пропагандируют среди россиян антипрививочные настроения через различные мессенджеры. Священнослужитель добавил, что многие граждане государства становятся «оружием в руках этих сил», даже не подозревая этого.

Кроме того, в рамках эфира митрополит также высказался и по поводу охоты. По его словам, эти действия в качестве развлечения нужно запретить. Он уточнил, что сама охота является пережитком прошлого и имеет смысл только для контроля популяции диких зверей. Тем не менее, для этого есть егеря, которые и занимаются восстановлением баланса.

Также священнослужитель уточнил, что охота несёт угрозу жизням не только животных, но и людей. Когда охотники загоняют зверя в круг, они находятся в это время друг напротив друга. Митрополит пояснил, что в эти моменты неудачный выстрел может убить самого охотника.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что противники вакцинации, отговаривающие других людей от прививок, поступают «безнравственно и нечестиво». Чтобы убедиться в этом, им стоит посетить умирающих в «красной зоне».