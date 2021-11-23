РПЦ: антиваксеры «делают дело безнравственное и нечестивое»

Противники вакцинации, отговаривающие других людей от прививок, поступают «безнравственно и нечестиво». Чтобы убедиться в этом, им стоит посетить умирающих в «красной зоне», заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя недавнее письмо врачей противникам вакцинации. Его слова приводит РИА Новости.

Митрополит Иларион отметил , что не читал само письмо, но ранее уже высказывался о деятельности противников вакцинации и сам не раз вакцинировался. По его словам, те, кто отговаривает людей от прививок, «делают дело очень безнравственное и нечестивое».

Если вы не верите в то, что происходит, наденьте комбинезончик, сходите в «красную зону», посмотрите, как люди страдают, в каких мучениях умирают. Если и это вас не убедит, значит, у вас просто каменное сердце, — сказал митрополит.

Ранее сообщалось, что главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения, морги и «красные зоны». Обращение адресовано как простым гражданам, так и публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе. Среди тех, кому адресовано письмо, также упоминается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Константин Кинчев.

После этого депутат Госдумы, пресс-секретарь компартии Александр Ющенко заявил, что глава КПРФ Геннадий Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса и сам прививался дважды. А глава «Справедливой России» предположил, что автор текста открытого письма внёс туда заведомо ложные сведения относительно его позиции по вакцинации, поставив в неловкое положение людей, которые сочли возможным его подписать.