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РПЦ: антиваксеры «делают дело безнравственное и нечестивое»

Митрополит Волоколамский Иларион: антиваксеры «делают дело безнравственное и нечестивое»
14:02, 24 ноября 2021
РПЦ: антиваксеры «делают дело безнравственное и нечестивое» Митрополит Волоколамский Иларион Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Противники вакцинации, отговаривающие других людей от прививок, поступают «безнравственно и нечестиво». Чтобы убедиться в этом, им стоит посетить умирающих в «красной зоне», заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя недавнее письмо врачей противникам вакцинации. Его слова приводит РИА Новости.

Митрополит Иларион отметил, что не читал само письмо, но ранее уже высказывался о деятельности противников вакцинации и сам не раз вакцинировался. По его словам, те, кто отговаривает людей от прививок, «делают дело очень безнравственное и нечестивое».

Если вы не верите в то, что происходит, наденьте комбинезончик, сходите в «красную зону», посмотрите, как люди страдают, в каких мучениях умирают. Если и это вас не убедит, значит, у вас просто каменное сердце, — сказал митрополит.

Ранее сообщалось, что главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения, морги и «красные зоны». Обращение адресовано как простым гражданам, так и публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе. Среди тех, кому адресовано письмо, также упоминается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Константин Кинчев.

После этого депутат Госдумы, пресс-секретарь компартии Александр Ющенко заявил, что глава КПРФ Геннадий Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса и сам прививался дважды. А глава «Справедливой России» предположил, что автор текста открытого письма внёс туда заведомо ложные сведения относительно его позиции по вакцинации, поставив в неловкое положение людей, которые сочли возможным его подписать.

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