В Роспотребнадзоре назвали условие для точного диагноза COVID-19

Коронавирус невозможно точно диагностировать, поскольку у него нет специфических симптомов. Определить смертоносную инфекцию можно только при лабораторном тестировании, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Специфических симптомов, присущих только коронавирусу, нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно, — отметила доктор медицинских наук.

Она пояснила, что больной может заподозрить у себя коронавирус, когда у него присутствуют респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, особенно если он несколько дней назад был в контакте с больным. Однако это может быть и грипп, и ОРВИ, поэтому узнать диагноз можно лишь в лаборатории, подчеркнула Пшеничная.

Ранее стало известно, что Наталья Пшеничная рассказала, какой, вероятнее всего, будет ситуация с коронавирусом к концу года. Скорее всего, показатели заболеваемости стабилизируются. К концу года цифры будут более спокойными, пояснила профессор.