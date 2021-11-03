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В Роспотребнадзоре назвали условие для точного диагноза COVID-19

04:34, 06 ноября 2021
В Роспотребнадзоре назвали условие для точного диагноза COVID-19 Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press
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Коронавирус невозможно точно диагностировать, поскольку у него нет специфических симптомов. Определить смертоносную инфекцию можно только при лабораторном тестировании, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Специфических симптомов, присущих только коронавирусу, нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно, — отметила доктор медицинских наук.

Она пояснила, что больной может заподозрить у себя коронавирус, когда у него присутствуют респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, особенно если он несколько дней назад был в контакте с больным. Однако это может быть и грипп, и ОРВИ, поэтому узнать диагноз можно лишь в лаборатории, подчеркнула Пшеничная.

Ранее стало известно, что Наталья Пшеничная рассказала, какой, вероятнее всего, будет ситуация с коронавирусом к концу года. Скорее всего, показатели заболеваемости стабилизируются. К концу года цифры будут более спокойными, пояснила профессор.

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