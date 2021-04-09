Папа Римский впервые за несколько месяцев пожал руки пришедшим на мессу

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Папа Римский Франциск, возглавивший в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа воскресную мессу милосердия Божия, впервые за несколько месяцев после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме. Прихожане на фоне ограничительных мер из-за COVID-19 долгое время не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку, а число мирян на каждой службе резко сократили.

В этот раз, 11 апреля, лидера католиков пришли послушать почти 80 человек, среди них монахини, медицинские сёстры, заключённые ряда тюрем Рима, семья аргентинских мигрантов, а также молодые беженцы из Нигерии, Египта и Сирии.

Папе Римскому помогли так называемые «миссионеры милосердия» — часть священников, получившие по случаю Юбилейного года милосердия особые полномочия при совершении таинства исповеди, передаёт портал Vatican News.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители сексуальных меньшинств, заключающие однополые браки, не смогут получить благословение в Церкви. Об этом говорится в пояснении, которое выпустила Конгрегация доктрины веры.

Также в Ватикане открестились от поддержки папой римским однополых браков, высказанной в документальном фильме американского режиссёра российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск». Там заявили, что смысл сказанных понтификом слов был вырван из контекста и искажён при сокращении и монтаже.