Папа Римский впервые за несколько месяцев пожал руки пришедшим на мессу

Папа Римский Франциск, возглавивший в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа воскресную мессу милосердия Божия, впервые за несколько месяцев после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме. Прихожане на фоне ограничительных мер из-за COVID-19 долгое время не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку, а число мирян на каждой службе резко сократили.
В этот раз, 11 апреля, лидера католиков пришли послушать почти 80 человек, среди них монахини, медицинские сёстры, заключённые ряда тюрем Рима, семья аргентинских мигрантов, а также молодые беженцы из Нигерии, Египта и Сирии.
Папе Римскому помогли так называемые «миссионеры милосердия» — часть священников, получившие по случаю Юбилейного года милосердия особые полномочия при совершении таинства исповеди,
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители сексуальных меньшинств, заключающие однополые браки, не смогут получить благословение в Церкви. Об этом говорится в пояснении, которое выпустила Конгрегация доктрины веры.
Также в Ватикане открестились от поддержки папой римским однополых браков, высказанной в документальном фильме американского режиссёра российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск». Там заявили, что смысл сказанных понтификом слов был вырван из контекста и искажён при сокращении и монтаже.