Папа Римский пожертвовал €250 тыс. на поддержку пострадавших в Бейруте

https://static.news.ru/photo/55e0f55c-d8c1-11ea-a0df-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск пожертвовал €250 тыс. церкви Ливана на поддержку людей, пострадавших от взрыва в порту Бейрута 4 августа.

Пожертвование предназначено как знак внимания и близости Его Святейшества к пострадавшему населению, а также его отцовской близости к людям, оказавшимся в тяжёлом положении, — сообщает Vatican News.

По данным портала, помощь была передана через апостольскую нунциатуру в Бейруте.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совбезу рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута. Он подчеркнул, что российские специалисты уже приступили к работе в ливанской столице. Но при этом власти РФ, возможно, окажут дополнительную поддержку его жителям.

ЧП случилось вечером 4 августа. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Взрыв уничтожил и повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре.