За полгода в России произошёл уже второй крупный авиационный инцидент. Ответственность за крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» в мае возложили на удар молнии. Причиной жёсткой аварийной посадки самолёта Airbus A-321 «Уральских авиалиний» в районе Жуковского назвали попадание птиц в двигатель. Подобные инциденты происходят в мире довольно часто, но крайне редко становятся причиной авиакатастроф. Так, последнее крушение самолёта из-за попадания в него молнии за рубежом было зафиксировано ещё в прошлом веке.

Исследования показывают, что молнии ударяют в пассажирские лайнеры ежегодно, в среднем, приходится по одному удару на каждые 1000 часов полёта. Однако современные самолёты защищены от подобных инцидентов и рассчитаны на то, чтобы выдержать электрический разряд. Последние авиакатастрофы, вызванные попаданием молнии, относятся к 60-70 годам прошлого века, например:

в 1963 году самолёт Boeing 707 авиакомпании Pan Am разбился из-за удара молнии в районе Филадельфии. Никто из 81 человека на борту не выжил;

в 1971 году Lockheed L-188A Electra латиноамериканской авиакомпании LANSA, вылетевший из Перу, также потерпел крушение, попав в грозовое облако. Все 85 пассажиров в шесть членов экипажа погибли. Катастрофа вошла в историю как крупнейший авиационный инцидент, причиной которого стала молния.

Boeing 787 Сергей Булкин/News.ru

В изготовлении новых моделей авиалайнеров, например, Boeing 787 и Airbus A350, сегодня используется большее количеством композитных материалов, таких как углеродные волокна. Это позволяет снизить электропроводность фюзеляжа и крыльев.

Хотя защита обшивки и электрооборудования пассажирских лайнеров существенно улучшилась в XXI веке, молнии в самолёты бить не перестали. В 2014 году самолёт Saab 2000 авиакомпании Loganair пережил сильный электрический разряд, в результате которого экипаж временно потерял управление, а судно начало резко снижать высоту. Тем не менее затем управление восстановили и рейс успешно завершился в пункте назначения.

В мае 2019 года Boeing 737 авиакомпании Miami Air International попал в грозу и совершил жёсткую посадку на воду во Флориде. Самолёт перевозил часть персонала с американской базы на Кубе «Гуантанамо Бэй». Обошлось без жертв, хотя некоторых пассажиров пришлось доставить в больницы.

От столкновения с птицами воздушное судно защитить уже сложнее. Решающее значение имеет количество пернатых. Если в мотор залетит одна птица, вся тяжесть случившегося ляжет исключительно на неё. А вот целая стая может вызвать повреждения двигателя.

Один из самых известных авиационных инцидентов с участием птиц произошёл над рекой Гудзон, когда с самолётом Airbus 320 с 159 пассажирами на борту столкнулась стая канадских гусей. Птицы повредили оба двигателя, и экипажу судна пришлось совершить жёсткую посадку.

Airbus 320 Bryan Smith/Global Look Press

В 2012 году Dornier 228-200 разбился в Непале из-за столкновения с соколом во время взлёта. Жертвами катастрофы стали 19 человек.

Существует целый раз инцидентов только за последние пару лет, когда экипаж замечал повреждение частей самолёта, вызванное пернатыми, вскоре после взлёта и вынужден был возвращаться в аэропорт после выработки части топлива. Так как птицы не летают на большой высоте, львиная доля столкновений происходит во время взлёта и посадки. В прошлом году только в США зафиксировали более 14 тысяч незапланированных свиданий пернатых и авиалайнеров. Только в 5% этих случаев результатом были необратимые повреждения судна. Однако, по подсчётам исследователей из компании Avisure, за последние два десятилетия птицы, столкнувшиеся с самолётами, в ответе за 106 смертей по всему миру. Ущерб, причинённый ими, оценивается в $1,2 млрд. в год.