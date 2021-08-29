Пациенты ковидного госпиталя в Таиланде устроили оргию с дракой

В Таиланде пациенты одного из полевых госпиталей для заразившихся коронавирусом устроили оргию с алкоголем и наркотиками, которая переросла в драку. Полиция занялась расследованием произошедшего, сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошёл в провинции Самутпракан, к юго-западу от Бангкока. В госпитале проходят лечение порядка тысячи пациентов с коронавирусом. На их поведение в полицию пожаловались сотрудники медучреждения.

Случаи употребления пациентами наркотиков и занятия групповым сексом были не единичны, но стражи порядка вмешались в ситуацию только тогда, когда оргия переросла в драку, в которой пострадали несколько человек.

В ходе обыска никаких наркотиков полицейские не нашли. Они лишь изъяли свыше 20 коробок обычных сигарет, а также электронные сигареты, которые были контрабандой доставлены в медучреждение.

Беспорядки и употребление пациентами запрещённых веществ зафиксированы камерами видеонаблюдения. Однако качество записи не позволило идентифицировать тех, кто этим занимался. В связи с этим в госпитале оставили постоянный наряд полиции.

Ранее сообщалось, что в одном из ковидных госпиталей Бразилии произошёл пожар. Из 60 пациентов медучреждения жертвами возгорания стали четверо.