В Бразилии при пожаре погибли пациенты ковидного госпиталя

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Движение по проливу Босфор после буксировки потерявшего управление танкера RAVA полностью восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию дирекции береговой охраны Турции.

Танкер отбуксирован из пролива Босфор и доставлен к месту якорной стоянки. Движение по Босфору вновь открыто, — рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что хорватский танкер RAVA во время прохождения по...