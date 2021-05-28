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В Бразилии при пожаре погибли пациенты ковидного госпиталя

23:29, 28 мая 2021
Фото: Unsplash

В результате пожара в больнице бразильского города Аракажу погибли четыре человека. Об этом сообщил префект города Эдвальду Ногейра в своём Twitter.

По информации префекта, инцидент произошёл в больнице Нестор Пива.

Мы прилагаем все усилия, чтобы оказать помощь пациентам и членам семей жертв пожара. <...> Мы глубоко сожалеем о потере четырёх пациентов, — говорится в сообщении.

По информации новостного портала G1, огонь вспыхнул в отделении для больных COVID-19. Среди погибших оказалась 77-летняя женщина.

Всего в отделении находились около 60 пациентов.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, пять пострадали при взрыве в здании в Китае.

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