В Бразилии при пожаре погибли пациенты ковидного госпиталя

В результате пожара в больнице бразильского города Аракажу погибли четыре человека. Об этом сообщил префект города Эдвальду Ногейра в своём Twitter.
По информации префекта, инцидент произошёл в больнице Нестор Пива.
Мы прилагаем все усилия, чтобы оказать помощь пациентам и членам семей жертв пожара. <...> Мы глубоко сожалеем о потере четырёх пациентов, —
говоритсяв сообщении.
По информации новостного портала G1, огонь вспыхнул в отделении для больных COVID-19. Среди погибших оказалась 77-летняя женщина.
Всего в отделении находились около 60 пациентов.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, пять пострадали при взрыве в здании в Китае.