Маргрете II Маргрете II Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отказ президента США Дональда Трампа от приезда в Копенгаген вызвал бурю негодования в Дании. Визит был запланирован на начало сентября.

Многие датские политики из ведущих партий раскритиковали американского лидера за «отсутствие уважения и оскорбление страны» и её королевы Маргрете II, сообщает агентство EFE.

Так, член парламента Мортен Эстергорд, бывший министр экономики страны, заявил, что в данном случае «реальность превзошла фантазии» и выразил удивление тому, что в Вашингтоне никто не сказал Трампу, что он никак не сможет купить Гренландию.

Президент Соединенных Штатов отложил визит в Данию потому, что у неё нет интереса обсуждать продажу Гренландии. Это шутка? Это очень оскорбительно для жителей Гренландии и датчан, — заявила в Twitter экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт.

Кроме того, бывший глава МИД страны, член парламента от оппозиции, Кристиан Йенсен назвал нынешнюю ситуацию дипломатическим кризисом. Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов также употребил слово «оскорбление» в своем комментарии относительно ситуации и поинтересовался у Трампа, не хочет ли он продать часть территории США.

Со своей стороны представитель датской королевской семьи сообщил, что новость о переносе визита стала для них сюрпризом.

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её отказа обсуждать продажу Соединённым Штатам Гренландии. Сама Фредериксен категорично заявила, что Гренландия не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли. Политик отметила, что надеется на несерьёзность заявления американского лидера о покупке острова, писал News.ru.

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