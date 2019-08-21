https://static.news.ru/photo/7fd83eba-c3fa-11e9-acb5-fa163e074e61_660.jpg Маргрете II Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отказ президента США Дональда Трампа от приезда в Копенгаген вызвал бурю негодования в Дании. Визит был запланирован на начало сентября.

Многие датские политики из ведущих партий раскритиковали американского лидера за «отсутствие уважения и оскорбление страны» и её королевы Маргрете II, сообщает агентство EFE.

Так, член парламента Мортен Эстергорд, бывший министр экономики страны, заявил, что в данном случае «реальность превзошла фантазии» и выразил удивление тому, что в Вашингтоне никто не сказал Трампу, что он никак не сможет купить Гренландию.

Президент Соединенных Штатов отложил визит в Данию потому, что у неё нет интереса обсуждать продажу Гренландии. Это шутка? Это очень оскорбительно для жителей Гренландии и датчан, — заявила в Twitter экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт.

Vrkeligheden overgår fantasien. Der kan næppe være en i USAs udenrigsministerium, som ikke kunne have fortalt Trump svaret på forhånd. Det er dybt godnat. Og det viser hvorfor vi mere end nogensinde bør betragte EU-landene som vores nærmeste allierede. Manden er utilregnelig. https://t.co/boQXxOrBt6 — Morten Østergaard (@oestergaard) 21 августа 2019 г.

Кроме того, бывший глава МИД страны, член парламента от оппозиции, Кристиан Йенсен назвал нынешнюю ситуацию дипломатическим кризисом. Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов также употребил слово «оскорбление» в своем комментарии относительно ситуации и поинтересовался у Трампа, не хочет ли он продать часть территории США.

Со своей стороны представитель датской королевской семьи сообщил, что новость о переносе визита стала для них сюрпризом.