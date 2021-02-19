Отложенный урон: почему США пошли на компромисс по «Северному потоку — 2»

США не собираются включать немецкие компании в новый пакет санкций против «Северного потока — 2», сообщило агентство Bloomberg. Это означает, что Вашингтон решил отделаться символическими мерами, которые будут не в силах остановить строительство российского газопровода. Однако этот реверанс в сторону европейских союзников США может таить в себе отложенную угрозу, так как источники в Германии не исключают остановки работы газопровода уже после завершения строительства.

По данным Bloomberg, законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» могут внести в конгресс уже 19 февраля, и туда будут включены только несколько российских фирм, участвующих в проекте. Это идёт вразрез с политикой предыдущей президентской администрации, которая была намерена остановить строительство газопровода любой ценой.

Источники агентства свидетельствуют, что новый глава Госдепа Энтони Блинкен не хочет применять штрафные инструменты к союзникам США, опасаясь дальнейшей деградации отношений Америки и Европы. Это идёт в русле обещаний президента Джо Байдена восстановить порушенные Дональдом Трампом союзы.

Работы по прокладке труб «Северного потока — 2» возобновились в датских водах в конце января, несмотря на санкции. В данный момент в них задействовано одно судно, которое работает медленнее, чем отозванное из-за ограничительных мер Pioneering Spirit, поэтому при нынешних условиях строительство закончится к лету. После завершения трубоукладочных работ газопровод нужно будет сертифицировать и застраховать. При Трампе США хотели наложить санкции на европейские компании, которые могли бы это сделать, но теперь, судя по всему, этому процессу ничего не угрожает.

По данным источников S&P Global Platts, Германия получила поблажки от Вашингтона не просто так. В переговорах с заокеанскими партнёрами немецкая сторона упирала на то, что может перекрыть газопровод уже после его сертификации, если на то появятся веские основания.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Однако такой шаг может иметь правовые последствия, так как входит в противоречие с правилами мировой торговли, — замечает агентство.

В начале февраля группа защитников окружающей среды Environmental Action Germany опубликовала попавшее в её распоряжение письмо министра финансов Германии Олафа Шольца бывшему американскому коллеге Стивену Мнучину. В нём озвучено предложение Берлина выделить €1 млн на строительство терминалов для сжиженного газа, который активно лоббирует Вашингтон. В обмен США предлагалось закрыть глаза на «Северный поток — 2».

Будущее законодательство, которое могло бы стать основой для введения санкций в отношении «Северного потока — 2», либо не будет использоваться, либо, в случае введения положения об обязательных санкциях, будет заблокировано различными инструментами, — предлагал Олаф Шольц.

О письме Шольца было известно и ранее, но немецкие защитники окружающей среды впервые обнародовали полный текст. Не исключено, что новый состав Белого дома счёл предложение вполне приемлемым компромиссом.

Осторожность возобладала и в отношении другого санкционного пакета — за заключение Алексея Навального. Ранее Евросоюз не исключал, что может заморозить счета и визы российских олигархов, близких к Кремлю. Этот вопрос планируется обсудить на совещании министров иностранных дел ЕС 22 февраля. Однако, как сообщил источник EU Observer в европейских дипломатических кругах, маловероятно, что ограничительные меры, принятые по его результатам, коснутся олигархов. Скорее всего, Евросоюз ограничится заморозкой счетов и визовыми запретами в отношении лиц, непосредственно причастных к суду над Навальным и его заключению.

Происходящее говорит о том, что и ЕС, и США по большей части исчерпали список санкционных механизмов, которые воздействовали бы на Россию, но не вредили бы собственному бизнесу. Однако уступки Германии со стороны Вашингтона могут означать, что Соединённые Штаты просто тщательнее готовят почву для ограничений против России. Пойдя на компромисс в чувствительной для Берлина теме «Северного потока — 2», Белый дом заручится поддержкой европейских союзников в других возможных санкциях, что сделает их более эффективным инструментом давления на Москву.