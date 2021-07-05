Особенности «дельта»-штамма коронавируса назвал главный инфекционист США

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что индийский штамм коронавируса вызывает более тяжёлое заболевание, чем другие его мутации. В эфире телеканала NBC он назвал данный тип вируса наиболее смертоносным.

Фаучи отметил , что индийский штамм приводит к более тяжёлому заболеванию, госпитализации, а в некоторых случаях к смерти. По его словам, об этом говорят данные, которые проанализированы учёными в США.

Специалист также назвал особенность данного штамма, который «очевидно, более заразный».

Вирус легче передаётся от человека к человеку, — подчеркнул Фаучи.

Данный штамм коронавируса выявлен в Индии в октябре 2020 года.

Ранее стало известно, что расстройство желудочно-кишечного тракта является одним из характерных признаков заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта». Врач-пульмонолог Алексей Никишенков отметил, что с распространением «дельты» у пациентов всё чаще возникают жалобы на диарею и боли в животе.