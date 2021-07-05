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Особенности «дельта»-штамма коронавируса назвал главный инфекционист США

23:25, 04 июля 2021
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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что индийский штамм коронавируса вызывает более тяжёлое заболевание, чем другие его мутации. В эфире телеканала NBC он назвал данный тип вируса наиболее смертоносным.

Фаучи отметил, что индийский штамм приводит к более тяжёлому заболеванию, госпитализации, а в некоторых случаях к смерти. По его словам, об этом говорят данные, которые проанализированы учёными в США.

Специалист также назвал особенность данного штамма, который «очевидно, более заразный».

Вирус легче передаётся от человека к человеку, — подчеркнул Фаучи.

Данный штамм коронавируса выявлен в Индии в октябре 2020 года.

Ранее стало известно, что расстройство желудочно-кишечного тракта является одним из характерных признаков заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта». Врач-пульмонолог Алексей Никишенков отметил, что с распространением «дельты» у пациентов всё чаще возникают жалобы на диарею и боли в животе.

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