https://static.news.ru/photo/9c3f71d0-c34c-11e9-aef5-fa163e074e61_660.jpg Георгий Габуния Фото: Рустави 2

Скандальный телеведущий Георгий Габуния, разразившийся в адрес российского президента Владимира Путина нецензурной бранью, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2». Об этом сообщил глава телеканала Паата Салия.

Начальник информационной службы телекомпании «Рустави 2» Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы, — заявил он на брифинге.

Также уволены Георгий Лаперашвили, Нанука Жоржолиани и Эка Квеситадзе, сообщает РИА Новости . Причиной увольнения сотрудников Салия назвал конфликт интересов.

Габуния 7 июля в своей авторской программе P.S. обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом российский президент высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.

Ранее News.ru писал, что новый владелец «Рустави 2» бизнесмен Кибар Халваши заявил о намерении вывести канал из кризиса.