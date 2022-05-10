ООН организует эвакуацию с «Азовстали», если там остались гражданские лица Офис Гуттериша: ООН организует эвакуацию с «Азовстали», если там остались гражданские лица

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организация Объединённых Наций (ООН) готова организовать эвакуацию с промышленного комплекса «Азовсталь», если на его территории ещё остались мирные жители, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передаёт ТАСС. Отмечается, что конкретного плана действий, как и информации о пребывании там мирных жителей, пока нет.

Гуманитарный координатор [ООН на Украине] Оснат Лубрани вчера заявила, что на заводе ещё могут быть гражданские лица <...>. Мы прилагали все усилия, чтобы эвакуировать людей с территории «Азовстали». Около 600 человек были эвакуированы за последние дни. Если мы узнаем, что на заводе есть ещё люди, то сделаем всё возможное, чтобы эвакуировать их, — заявил Хак.

Накануне заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация не исключает проведения новых операций по эвакуации людей из Мариуполя и с территории металлургического комбината «Азовсталь». Он отметил, что не может с уверенностью утверждать, что с завода «Азовсталь» эвакуированы все гражданские лица.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что часть мариупольской гуманитарной операции завершилась и всех женщин, детей и пожилых людей вывели с территории «Азовстали». Завершение эвакуации также подтвердили в Минобороны России.

При этом на следующий день заместитель командира полка «Азов» не смог подтвердить эвакуацию всех мирных жителей Мариуполя с территории металлургического комбината «Азовсталь». Он сообщил, что среди бойцов много раненых, и призвал вывезти их с территории завода.