ООН обвинила ФСБ в причастности к «исчезновениям» людей в Крыму

https://static.news.ru/photo/cc350136-8356-11eb-ad51-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Крымская полиция и ФСБ РФ причастны «к произвольным задержаниям и исчезновениям» людей на полуострове, заявила помощник генсека ООН по правам человека и руководитель управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис. При этом она не привела никаких конкретных доказательств или источников данной информации.

В ходе своего предыдущего доклада по Крыму Совбезу 6 марта 2020 года я говорила о произвольном задержании и исчезновении 43 лиц с 2014 по 2018 год, что было задокументировано УВКПЧ. К предполагаемым исполнителям относятся представители групп ополченцев, агенты ФСБ и другие правоохранительные органы, включая крымскую полицию, — рассказала Брандс-Кехрис, не уточнив, каких ополченцев она имела в виду.

12 марта в ООН проходит неформальное заседание Совбеза, посвящённое «7 годам нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности». Организовать мероприятие предложили Эстония и ещё 20 стран: Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, ФРГ, Литва, Польша, Турция, Украина и другие. По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Таллин отказался дать слово жителям Крыма без объяснения причин.

Силовики РФ часто задерживали в Крыму участников разных террористических организаций. Некоторые из них включены Совбезом ООН в список группировок, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Глава УВКПЧ в Нью-Йорке не уточнила, имела ли она в виду сообщения об этих задержаниях или нет.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Накануне Европейский союз (ЕС) вновь на шесть месяцев пролонгировал действующие с 2014-го персональные санкции в отношении граждан РФ и Украины, а также организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», следует из опубликованного заявления ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько десятков стран обратились в Совет ООН по правам человека в Женеве с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Заявление от имени 45 стран, среди которых значатся в основном европейские государства, а также Австралия, Канада и Япония, представил делегат из Польши.

Навальный признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. Адвокаты оппозиционера обжаловали это решение. В заключении политик находится по делу «Ив Роше». Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления. Ему заменили условный срок на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в установленные дни в полиции.