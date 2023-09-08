ООН не просит снимать санкции с Москвы ради зерновой сделки Хак: ООН ищет способы экспортировать зерно из РФ без нарушения санкций

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ООН не преследует цели добиться снятия или обхода антироссийских санкций, все предложения по зерновой сделке составлены с учетом существующих ограничительных режимов, заявил зампредставителя генерального секретаря международной организации Фархан Хак. Он назвал некорректной интерпретацию немецкой газеты Bild, в которой говорилось, что ООН ищет пути обхода рестрикций, передает ТАСС.

Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно. Еще год назад генеральный секретарь ООН начал прилагать усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки, — сказал Хак.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш пытается найти механизмы, в том числе с помощью зернового соглашения и меморандума о взаимопонимании с Россией, для увеличения экспорта продукции из двух стран, при этом не нарушая санкции.

Ранее Гутерриш направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением заключить соглашение по возобновлению зерновой сделки. Оно предполагает отмену санкций в отношении Россельхозбанка, страховки российских грузовых кораблей от украинских атак, возвращения замороженных в Европе российских активов и разрешения российским продовольственным кораблям швартоваться в портах стран Евросоюза.

В четверг, 7 сентября, в российском МИД уже ответили на эти предложения. Там отметили, что они не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. В МИД подчеркнули, что все эти меры и обходные варианты призваны лишь создать видимость работы, но не ведут к реальному решению проблемы — снятию санкционных ограничений с профильных российских экономоператоров.