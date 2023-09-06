Россия ответила на новые предложения ООН по «черноморской инициативе» МИД РФ: предложения ООН по зерновой сделке не содержат новых элементов

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Нынешние предложения ООН по «черноморской инициативе» не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России в ответ на четыре предложения Госсекретаря ООН и требования от российской стороны гарантии восстановления зерновой сделки.

Как отмечается, в ООН предложили подключить к SWIFT «дочку» «Россельхозбанка», создать страховую платформу; разблокировать зарубежные активы российских компаний-производителей удобрений и наладить доступ российских судов в европейские порты.

Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что у переподключения профильного «Россельхозбанка» к SWIFT нет рабочих альтернатив, на что неоднократно указывалось ранее. Создание специальной страховой платформы для российской сельхозпродукции обещают с августа 2022 года, однако это не сделано до сих пор.

То же самое касается и доступа российских судов и грузов в иностранные порты — ооновцы так и не смогли разобраться с возникающими в связи этим санкционными препятствиями, — уточнили в МИД.

В отметили, что все эти меры и обходные варианты призваны лишь создать видимость работы, но не ведут к реальному решению проблемы — снятию санкционных ограничений с профильных российских экономоператоров.

О том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил предложение механизма посредничества заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он не предусматривает прямое подключение к SWIFT, как требует Москва, а будет производным от транзакции через эту платежную систему.