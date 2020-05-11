Один из главарей ИГ задержан на востоке Кабула

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Вопросы помощи друг другу в связи с распространением коронавирусной инфекции прорабатывают Москва и Вашингтон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Кое-что находится в проработке. Более конкретно мы пока ничего не можем сообщить, — заявил Рябков журналистам ТАСС. 7 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин дал...