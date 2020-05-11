Мир

Один из главарей ИГ задержан на востоке Кабула

16:13, 11 мая 2020
Фото: Xinhua/Global Look Press

Один из руководителей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Зия уль-Хака, известный под именем Абу Омара Хорасани, задержан силами безопасности Афганистана.

Соответствующее заявление сделали министерство внутренних дел Афганистана и Национальный совет безопасности страны.

Афганские силы в результате совместной спецоперации задержали одного из ключевых главарей ИГ Зия уль-Хака, — говорится в сообщении.

Вместе с ним были задержаны ещё два командира ИГ. Операция проводилась на востоке Кабула, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что польские пограничники задержали четырёх граждан Таджикистана, вербовавших на территории республики террористов.

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