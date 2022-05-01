Один человек погиб при взрыве бомбы в микроавтобусе в Кабуле Reuters: один человек погиб при взрыве бомбы в микроавтобусе в Кабуле

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В результате взрыва бомбы, произошедшего в субботу, 30 апреля, в микроавтобусе в столице Афганистана, погибла женщина. Об этом собщает агентство Reuters. Ещё три пассажира получили ранения.

Взрыв в микроавобусе стал вторым в Кабуле за прошедшие два дня. В пятницу, 29 апреля, пргоремел взрыв в мечети города. Жертвами стали более 50 человек. Ответственность за оба взрыва взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена)

Случаи взрывов участились в Афганистане с конца 2021 года. Практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Одновременно с этим талибы регулярно заявляли о том, что не представляют угрозы для Афганистана.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли 19 апреля на территории школы «Мумтаз» и школы имени Рахима Шахида. Погибли по меньшей мере 25 человек.