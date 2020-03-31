Из-за пандемии коронавируса суточные расходы на здравоохранение по всему миру в настоящее время достигли $9,3 млрд. Военные же расходы составляют $2,9 млрд.
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Как писал NEWS.ru, Министерство обороны США приказало военным базам и боевому командованию прекратить предоставлять общественности информацию о количестве случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных среди армейских служащих на конкретных объектах. В Пентагоне отметили, что такие сведения ставят под угрозу оперативную безопасность.
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