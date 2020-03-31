https://static.news.ru/photo/27db67f0-734f-11ea-8226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса суточные расходы на здравоохранение по всему миру в настоящее время достигли $9,3 млрд. Военные же расходы составляют $2,9 млрд.

Как сообщают argumenti.ru, ссылаясь на данные Worldometers, траты на здравоохранение продолжают стремительно расти. За считанные минуты они увеличились ещё на $25 млн, в то время как на военное обеспечение правительства всех стран потратили только $7 млн.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны США приказало военным базам и боевому командованию прекратить предоставлять общественности информацию о количестве случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных среди армейских служащих на конкретных объектах. В Пентагоне отметили, что такие сведения ставят под угрозу оперативную безопасность.