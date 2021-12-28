Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский фактически делегировал свои полномочия главам других государств. В своём Telegram-канале дипломат написала, что глава Украины проявил «слабоволие», и сравнила его с обиженным ребёнком.

Поклонская отметила, что и до Зеленского на Украине были президенты, которые не устраивали население страны, однако они всегда самостоятельно представляли интересы государства, не разрешая лидерам Запада вмешиваться в их дела. По её словам, до Зеленского никто из прежних президентов Украины не вёл разговор о возможности присоединения страны к другому государству или о войне на её территории.

Зачем там Зеленский, если есть Макрон и Байден? Он, как обиженный ребёнок, обращается к «папам» для общения со своим «обидчиком» — Россией, — написала дипломат.

По её словам, стремление Зеленского получить оружие у западных стран и готовиться к войне с «братским народом» — это проявление «идиотизма», а не патриотизма. Посол отметила, что проголосовавших за Зеленского, по сути, обманули. Она призвала его налаживать отношения с Россией, а не «стоять с протянутой рукой за американской милостыней».

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступлений стремится подчеркнуть свою важность и значимость. Несмотря на многочисленные провалы во внутренней и внешней политике, он будет позиционировать себя как человека, способного двигать судьбы народов, хотя на самом деле является бестолковым говоруном.

По словам политолога, Зеленский прекрасно понимает, что его «Крымская платформа» никому не была нужна. При этом его слова не производят должного впечатления на публику из-за острых, нерешённых проблем на Украине.