NYT: Путин разбавил угрозы позитивом

Американское издание The New York Times заявило о сохранении напряжённости в мире из-за отказа российского президента Владимира Путина уделить достаточное внимание вопросу нарастающей эскалации на востоке Украины. По мнению автора материала, ситуацию не спасло даже то, что Путин отметил положительные тенденции в диалоге между Россией и США по вопросу расширения НАТО.

В статье отмечается , что президент России отказался давать гарантии Западу в том, что страна не планирует военную операцию против Украины. Российский лидер, отвечая на вопрос британской журналистки, потребовал в ответ гарантии безопасности России. Таким образом, отмечает автор, Путин вновь заставил страны Североатлантического альянса обратить внимание на проблемы, которые Москва озвучивает за всё время его президентства.

Несмотря на это, исследователь корпорации RAND Сэмюель Шарап заявляет, что Кремль не настроен на разговор с Западом. Главная цель российского президента в том, чтобы оттянуть время до начала активных боевых действий со стороны Москвы.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия потерпит «страшное поражение», если попытается напасть на Украину, потому что вооружённые силы страны не готовы к атаке, а российская военная мощь очень сильно раздута. Он добавил, что лично воевал с русскими и бояться Украине нечего.