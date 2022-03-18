Новая Зеландия выделит Украине $3,5 млн на покупку оружия
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:54, 21 марта 2022
Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна выделит $3,5 миллиона на покупку нелетального оружия для Украины и направит защитное снаряжение из собственных запасов. Средства будут направлены в целевой фонд Североатлантического альянса, который обеспечивает поставку топлива, военных пайков, средств связи и военных аптечек для ВС Украины, сообщает РИА Новости.
Это первый случай, когда Новая Зеландия предоставляет прямое финансирование поставок оружия и нелетального военного оборудования, — отметила Ардерн.
Тактическое защитное снаряжение включает в себя 1 066 пластин для бронежилетов, 473 защитных шлема и 571 камуфляжный бронежилет.
Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл ранее заявил, что бесполётную зону над Украиной можно создать с помощью наземных систем противовоздушной обороны. Он призвал руководство страны передать Киеву необходимое вооружение, которое поможет украинцам вернуть контроль над своим небом. По мнению сенатора, таким образом получится избежать отправки американских пилотов на Украину.