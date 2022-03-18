Новая Зеландия выделит Украине $3,5 млн на покупку оружия

Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иерусалим может стать подходящим местом для проведения переговоров с Россией. Об этом в очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он уже высказывался за то, чтобы переговоры состоялись в столице Израиля.

Премьер-министр Израиля, господин Беннет, пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы раньше или позже мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме....