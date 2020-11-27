Норвежцу не позволили служить в армии из-за русской матери

https://static.news.ru/photo/c14ec6cc-30d0-11eb-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/norwegianarmy

Норвежца Мартина Якобсена выгнали из армии из-за русской матери и наличия родственников в России. Он успел отслужить несколько месяцев.

Якобсен поступил на службу в январе. Но по новым правилам, вступившим в силу в апреле, к службе в норвежской армии не допускают людей, имеющих связи с другими странами, особенно с теми, кто представляет угрозу НАТО и Норвегии.

Молодого человека подвело русское происхождение матери и наличие родственников в России. При этом молодой человек был там два раза в жизни: в два года и в 17 лет, а мать живёт в Норвегии больше 20 лет.

Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене, — цитирует его РИА Новости.

Якобсен добавил, что всегда чувствовал себя истинным норвежцем, а тут такое разочарование.

За последние четыре года около 700 начинающих военных в Норвегии не смогли пройти проверку благонадёжности. Однако многим из них об этом сообщили уже после того, как они заступили на службу.

Как писал NEWS.ru, российский телеведущий Владимир Познер раскритиковал размещение войск НАТО в странах, расположенных рядом с Россией. Он заявил, что считает опасения властей РФ на этот счёт обоснованными, а действия НАТО охарактеризовал фразой «тупость Запада». По его словам, то, что Россия не собирается ни на кого нападать, очевидно. По словам Познера, Москва может рассматривать наличие военнослужащих в приграничных странах как экзистенциальную угрозу. Он отметил, что спорить, правильно поступает РФ или нет, не имеет смысла, потому что решения принимаются исходя из реальной угрозы со стороны стран Запада.